Кобзон может собрать свои "Лужники": потери врага за год вторжения

Ровно год назад, начиная вторжение, россияне рассчитывали на скорую победу и захват нашего государства. Однако за это время только в живой силе враг потерял 146 820 человек.

За сутки количество захватчиков сократилось еще на 970 человек. Также враг несет колоссальные потери в технике.

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Потери российской армии в технике

За год полномасштабной войны украинские воины не только ликвидировали 146 820 ступивших на нашу землю захватчиков, но и уничтожили:

танков – 3 363 (+13);

боевых бронированных машин – 6 600 (+7);

артиллерийских систем – 2 363 (+11);

РСЗО – 474 (+3);

средств ПВО – 247 (+3);

самолетов – 299;

вертолетов – 287;

крылатых ракет – 873;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2 033 (+4);

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5 224 (+9);

специальной техники – 229 (+1).

Какая ситуация на фронте

Украина продолжает свою борьбу с захватчиком и на 24 февраля 2023 года самые тяжелые бои продолжаются на Востоке нашего государства. Враг пытается идти в наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Только за минувшие сутки наши воины отразили более 100 атак противника.

Оккупанты продолжают обстреливать гражданское население. В частности, 23 февраля Россия нанесла удары по разным видам оружия по населенным пунктам Черниговской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Россияне атакуют из минометов, танков и артиллерии. Кроме того, враг продолжает атаковать ракеты и реактивные системы залпового огня.

В то же время наши воины продолжают наносить потери захватчикам.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: