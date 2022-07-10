Минус более 37 тысяч врагов: свежие потери оккупантов

На 10 июля ВСУ удалось уничтожить около сотни врагов. Также оккупанты лишились трех танков.

Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Заметим, что это лишь приблизительные данные, поскольку сложно производить точные подсчеты во время активных боевых действий.

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Свежие потери оккупантов

За прошедшие сутки, 9 июля, наши защитники и защитницы ликвидировали около 3 танков, 9 боевых бронированных машин, 2 артиллерийские системы, 1 вертолет, 2 БПЛА и 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Вчера наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. В Генштабе отмечают, что новые данные уточняются.

Общие потери врага по состоянию на 10 июля

Итак, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, оккупанты потеряли:

Личного состава – 37 300,

Танцев – 1 641,

Боевых бронированных машин – 3 823,

Артиллерийских систем – 834,

РСЗО – 247,

Средств ПВО – 108,

Самолетов – 217,

Вертолетов – 188,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 676,

Крылатых ракет – 155,

Кораблей и катеров – 15,

Автомобильной техники и автоцистерн – 2 694,

Специальной техники – 66.

Потери врага на 10 июля / Генштаб ВСУ

Кстати, во временно оккупированном Алчевске произошел мощный взрыв на местном пивзаводе, где оккупанты обустроили военный склад. Пока неизвестно, организовали ли "хлопок" ВСУ. Но интересно, что оккупанты не верят в то, что это могли сделать украинцы и думают, что это сделали свои же.

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