Почти 36 тысяч оккупантов – ликвидированы: новые потери врага

С 24 февраля украинские защитники уничтожили 35 970 российских военных. Также враг избавился от сотен единиц техники.

Только за минувшие сутки обезвредили 100 оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Важно ВСУ в Мелитополе разбомбили базу оккупантов и нанесли более 30 ударов

Эти данные обнародовал украинский Генштаб. Цифры – приблизительны из-за высокой интенсивности боевых действий.

Потери россиян в технике

танков – 1584 (+2) единиц,

боевых бронированных машин – 3744 (+7) единиц,

артиллерийских систем – 801 (+1) единиц,

РСЗО – 246 (+0) единиц,

средства ПВО – 105 (+0) единиц,

самолетов / aircraft – 217 (+0) единиц,

вертолетов – 187 (+1) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 654 (+1),

крылатые ракеты – 144 (+0),

корабли /катера – 15 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2618 (+4) единиц,

специальная техника – 64 (+3).

Потери врага на 3 июля / Инфографика Генштаба ВСУ

Успехи украинской авиации

За сутки 2 июля украинская авиация испепелила 2 склада боеприпасов и 2 пункта управления захватчиков. Украинские защитники совершили почти 15 вылетов и нанесли оккупантам удары, а в результате – серьезные потери. В частности, уничтожили:

2 пункта управления,

до 20 боевых бронированных машин,

до 10 танков,

2 полевых склада боеприпасов,

позицию самоходной артиллерийской установки.

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