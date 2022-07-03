Почти 36 тысяч оккупантов – ликвидированы: новые потери врага
3 июля 2022 , 09:00Читати новину українською
С 24 февраля украинские защитники уничтожили 35 970 российских военных. Также враг избавился от сотен единиц техники.
Только за минувшие сутки обезвредили 100 оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Важно ВСУ в Мелитополе разбомбили базу оккупантов и нанесли более 30 ударов
Эти данные обнародовал украинский Генштаб. Цифры – приблизительны из-за высокой интенсивности боевых действий.
Потери россиян в технике
- танков – 1584 (+2) единиц,
- боевых бронированных машин – 3744 (+7) единиц,
- артиллерийских систем – 801 (+1) единиц,
- РСЗО – 246 (+0) единиц,
- средства ПВО – 105 (+0) единиц,
- самолетов / aircraft – 217 (+0) единиц,
- вертолетов – 187 (+1) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 654 (+1),
- крылатые ракеты – 144 (+0),
- корабли /катера – 15 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2618 (+4) единиц,
- специальная техника – 64 (+3).
Потери врага на 3 июля / Инфографика Генштаба ВСУ
Успехи украинской авиации
За сутки 2 июля украинская авиация испепелила 2 склада боеприпасов и 2 пункта управления захватчиков. Украинские защитники совершили почти 15 вылетов и нанесли оккупантам удары, а в результате – серьезные потери. В частности, уничтожили:
- 2 пункта управления,
- до 20 боевых бронированных машин,
- до 10 танков,
- 2 полевых склада боеприпасов,
- позицию самоходной артиллерийской установки.
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