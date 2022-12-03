Еще минус более полтысячи оккупантов и вертолет: потери врага по состоянию на 3 декабря

3 декабря 2022, 08:53
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Генштаб ВСУ

Украинские воины каждый день наносят урон оккупантам. За прошедшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали еще 510 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения украинские воины отправили на концерт Кобзона уже около 90 600 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили немало единиц вражеской техники.

Обратите внимание Более десятка авто с 200-ми и 300-ми оккупантами в Токмаке и точные удары ВСУ по врагу: Генштаб

Актуальная статистика потерь врага

По состоянию на 3 декабря украинские воины уничтожили:

  • танков – 2 917 (+1) единиц;
  • боевых бронированных машин – 5886 (+3) единиц;
  • артиллерийских систем – 1906 (+1) единиц;
  • РСЗО – 395 единиц;
  • средств ПВО – 210 единиц;
  • самолетов – 280 единиц;
  • вертолетов – 263 (+1) единицы;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1572 (+8) единицы;
  • крылатых ракет – 531 единица;
  • кораблей/катеров – 16 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4472 (+8) единицы;
  • специальной техники – 163 единицы.

Главное о ситуации на фронте

Накануне Генштаб сообщил, в больницы в Токмаке, что в Запорожской области, приехало более 10 автомобилей. В них в медучреждения привезли "трехсотых", а также "двухсотых" российских захватчиков.

Известно также, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов. Они пришлись на районы скопления живой силы, оружия и техники врага. Кроме того, 3 удара были по позициям ЗРК россиян. А еще за минувшие сутки нашим военным удалось сбить вертолет врага и 6 беспилотников типа "Орлан-10".

Свою работу также проделали украинские ракетчики и артиллеристы. Они поразили:

  • 5 пунктов управления;
  • 2 склада боеприпасов;
  • 11 районов скопления живой силы, оружия и техники;
  • 4 других важных объекта врага.

 

Автор: Іван Магуряк