Еще минус более полтысячи оккупантов и вертолет: потери врага по состоянию на 3 декабря
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские воины каждый день наносят урон оккупантам. За прошедшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали еще 510 оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения украинские воины отправили на концерт Кобзона уже около 90 600 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили немало единиц вражеской техники.
Обратите внимание Более десятка авто с 200-ми и 300-ми оккупантами в Токмаке и точные удары ВСУ по врагу: Генштаб
Актуальная статистика потерь врага
По состоянию на 3 декабря украинские воины уничтожили:
- танков – 2 917 (+1) единиц;
- боевых бронированных машин – 5886 (+3) единиц;
- артиллерийских систем – 1906 (+1) единиц;
- РСЗО – 395 единиц;
- средств ПВО – 210 единиц;
- самолетов – 280 единиц;
- вертолетов – 263 (+1) единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1572 (+8) единицы;
- крылатых ракет – 531 единица;
- кораблей/катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4472 (+8) единицы;
- специальной техники – 163 единицы.
Главное о ситуации на фронте
Накануне Генштаб сообщил, в больницы в Токмаке, что в Запорожской области, приехало более 10 автомобилей. В них в медучреждения привезли "трехсотых", а также "двухсотых" российских захватчиков.
Известно также, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов. Они пришлись на районы скопления живой силы, оружия и техники врага. Кроме того, 3 удара были по позициям ЗРК россиян. А еще за минувшие сутки нашим военным удалось сбить вертолет врага и 6 беспилотников типа "Орлан-10".
Свою работу также проделали украинские ракетчики и артиллеристы. Они поразили:
- 5 пунктов управления;
- 2 склада боеприпасов;
- 11 районов скопления живой силы, оружия и техники;
- 4 других важных объекта врага.