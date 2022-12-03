Еще минус более полтысячи оккупантов и вертолет: потери врага по состоянию на 3 декабря

Украинские воины каждый день наносят урон оккупантам. За прошедшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали еще 510 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения украинские воины отправили на концерт Кобзона уже около 90 600 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили немало единиц вражеской техники.

Обратите внимание Более десятка авто с 200-ми и 300-ми оккупантами в Токмаке и точные удары ВСУ по врагу: Генштаб

Актуальная статистика потерь врага

По состоянию на 3 декабря украинские воины уничтожили:

танков – 2 917 (+1) единиц;

боевых бронированных машин – 5886 (+3) единиц;

артиллерийских систем – 1906 (+1) единиц;

РСЗО – 395 единиц;

средств ПВО – 210 единиц;

самолетов – 280 единиц;

вертолетов – 263 (+1) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1572 (+8) единицы;

крылатых ракет – 531 единица;

кораблей/катеров – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4472 (+8) единицы;

специальной техники – 163 единицы.

Главное о ситуации на фронте

Накануне Генштаб сообщил, в больницы в Токмаке, что в Запорожской области, приехало более 10 автомобилей. В них в медучреждения привезли "трехсотых", а также "двухсотых" российских захватчиков.

Известно также, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов. Они пришлись на районы скопления живой силы, оружия и техники врага. Кроме того, 3 удара были по позициям ЗРК россиян. А еще за минувшие сутки нашим военным удалось сбить вертолет врага и 6 беспилотников типа "Орлан-10".

Свою работу также проделали украинские ракетчики и артиллеристы. Они поразили: