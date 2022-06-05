Уже 31 150 мертвых кафиров и тысячи разрушенной техники: потери врага по состоянию на 5 июня
5 июня 2022 , 08:46Читати новину українською
Источник:фейсбук Генерального штаба ВСУ
По состоянию на 102 день полномасштабной войны украинские воины ликвидировали уже около 31 150 оккупантов. Также российские захватчики потеряли немало техники.
По данным Генштаба ВСУ только за минувшие сутки удалось ликвидировать 150 кафиров. Однако отмечают, что количество ориентировочно, поскольку подсчет усложняют активные боевые действия.