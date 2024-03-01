С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла около 414 680 личного состава. Также Силы обороны за 2 года полномасштабной войны уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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Актуальная статистика потерь

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

личного состава – около 414 680 (+920) человек,

танков – 6 610 (+17),

боевых бронированных машин – 12 582 (+30),

артиллерийских систем – 10 106 (+36),

РСЗВ – 1 000 (+0),

средства ПВО – 691 (+1),

самолетов – 345 (+3),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 794 (+26),

крылатые ракеты – 1 912 (+0),

корабли /катера – 25 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 13 206 (+54),

специальная техника – 1 611 (+10).



Потери России на 1 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны также нанесли удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также ВСУ успешно отработали по 2 пунктам управления, 1 складу боеприпасов и 1 средству радиоэлектронной борьбы противника.