С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла около 414 680 личного состава. Также Силы обороны за 2 года полномасштабной войны уничтожили тысячи единиц вражеской техники.
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Актуальная статистика потерь
С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:
- личного состава – около 414 680 (+920) человек,
- танков – 6 610 (+17),
- боевых бронированных машин – 12 582 (+30),
- артиллерийских систем – 10 106 (+36),
- РСЗВ – 1 000 (+0),
- средства ПВО – 691 (+1),
- самолетов – 345 (+3),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 794 (+26),
- крылатые ракеты – 1 912 (+0),
- корабли /катера – 25 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 13 206 (+54),
- специальная техника – 1 611 (+10).
Потери России на 1 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
За прошедшие сутки Силы обороны также нанесли удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также ВСУ успешно отработали по 2 пунктам управления, 1 складу боеприпасов и 1 средству радиоэлектронной борьбы противника.