Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила близько 414 680 особового складу. Також Сили оборони за 2 роки повномасштабної війни знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Цікаво ЗСУ влаштували "літакоцид" з винищувачів․ Чому росіяни зазнають катастрофічних втрат в авіації?

Актуальна статистика втрат

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

особового складу – близько 414 680 (+920) осіб,

танків – 6 610 (+17),

бойових броньованих машин – 12 582 (+30),

артилерійських систем – 10 106 (+36),

РСЗВ – 1 000 (+0),

засоби ППО – 691 (+1),

літаків – 345 (+3),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 794 (+26),

крилаті ракети – 1 912 (+0),

кораблі /катери – 25 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 206 (+54),

спеціальна техніка – 1 611 (+10).



Втрати Росії на 1 березня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби Сили оборони також завдали ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також ЗСУ успішно відпрацювали по 2 пунктах управління, 1 складу боєприпасів та 1 засобу радіоелектронної боротьби противника.

Українські захисники приземлили відразу 3 Су-34

Командувач Повітряних сил Микола Олещук зранку повідомив, що українські захисники приземлили ворожий Су-34 на Східному напрямку.

Сьогодні 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку! Дякую за роботу!

– написав Олещук у мережі.

За кілька годин Олещук поділився ще однією радісною звісткою – Повітряні сили збили ще 2 російських винищувачі-бомбардувальники Су-34. Він уточнив, що приземлили ворожі літаки на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

"Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти!", – прокоментував збиття чергових літаків Олещук.

До слова, протягом лютого українські захисники приземлили 13 літаків та 1 гелікоптер: