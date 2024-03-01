Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила близько 414 680 особового складу. Також Сили оборони за 2 роки повномасштабної війни знищили тисячі одиниць ворожої техніки.
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Актуальна статистика втрат
Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:
- особового складу – близько 414 680 (+920) осіб,
- танків – 6 610 (+17),
- бойових броньованих машин – 12 582 (+30),
- артилерійських систем – 10 106 (+36),
- РСЗВ – 1 000 (+0),
- засоби ППО – 691 (+1),
- літаків – 345 (+3),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 794 (+26),
- крилаті ракети – 1 912 (+0),
- кораблі /катери – 25 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13 206 (+54),
- спеціальна техніка – 1 611 (+10).
Втрати Росії на 1 березня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Протягом минулої доби Сили оборони також завдали ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також ЗСУ успішно відпрацювали по 2 пунктах управління, 1 складу боєприпасів та 1 засобу радіоелектронної боротьби противника.
Українські захисники приземлили відразу 3 Су-34
Командувач Повітряних сил Микола Олещук зранку повідомив, що українські захисники приземлили ворожий Су-34 на Східному напрямку.
Сьогодні 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку! Дякую за роботу!
– написав Олещук у мережі.
За кілька годин Олещук поділився ще однією радісною звісткою – Повітряні сили збили ще 2 російських винищувачі-бомбардувальники Су-34. Він уточнив, що приземлили ворожі літаки на Авдіївському та Маріупольському напрямках.
"Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти!", – прокоментував збиття чергових літаків Олещук.
До слова, протягом лютого українські захисники приземлили 13 літаків та 1 гелікоптер:
- один ударний вертоліт Ка-52, який 7 лютого збили в операційній зоні ОСУВ "Таврія",
- 2 винищувачі Су-35;
- 10 винищувачів-бомбардувальників Су-34;
- один літак далекого радіолокаційного виявлення А-50, який збили 23 лютого над Азовським морем.