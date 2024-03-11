С 24 февраля 2022 года Россия потеряла в Украине уже 424 980 единиц личного состава. Однако потери могут быть больше, ведь посчитать их во время интенсивных боев трудно.
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Какие потери врага на фронте
- танки – 6 739 (+8) ед;
- боевые бронированные машины – 12 874 (+24) ед;
- артиллерийские системы – 10 499 (+33) ед;
- РСЗО – 1 016 (+1) ед;
- средства ПВО – 711 (+2) ед;
- самолеты – 347 ед;
- вертолеты – 325 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 141 (+59) ед;
- крылатые ракеты – 1 919 ед;
- корабли и катера – 26 ед;
- подводные лодки – 1 ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 13 826 (+74) ед;
- специальная техника – 1 686 (+14) ед.
Потери России по состоянию на 11 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
О ситуации на фронте
- Украина переживает 747-й день широкомасштабной войны, начатой Россией. В течение последних суток произошло 64 боевых столкновения, что свидетельствует о высоком уровне военной активности. Российские силы нанесли 4 ракетных ударов и 88 авиационных налетов, а также 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Гражданские объекты, в частности жилые дома, подверглись значительным разрушениям, что привело к жертвам среди мирного населения.
- Враг использовал 25 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed против Украины, из которых 15 были уничтожены украинской противовоздушной обороной. Это демонстрирует постоянную угрозу с воздуха и эффективность украинских сил ПВО. Более 150 населенных пунктов по всей Украине подверглись артиллерийскому огню, что свидетельствует о масштабности атак российских оккупантов.
- На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной без значительных изменений. Однако на Северском и Слобожанском направлениях враг удерживает военное присутствие и осуществляет диверсионные действия, что указывает на его намерения удерживать давление на этих территориях. Российские войска наращивают минно-взрывные заграждения вдоль границы в Белгородской области.
- На Купянском направлении враг не проводил наступательных действий, но на Лиманском направлении украинские войска отбили 8 атак. На Бахмутском и Авдеевском направлениях украинские силы отбили соответственно 5 и 17 атак противника, что демонстрирует непреклонность и героизм украинских защитников.
- На Новопавловском направлении украинские войска сдерживают врага, который пытался прорвать оборону 25 раз с поддержкой авиации. На Ореховском направлении отражено 3 атаки противника, а на Херсонском направлении украинские силы продолжают удерживать позиции, отразив 4 штурмовые действия.