З 24 лютого 2022 року Росія втратила в Україні вже 424 980 одиниць особового складу. Проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх під час інтенсивних боїв важко.

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Які втрати ворога на фронті

танки – 6 739 (+8) од;

бойові броньовані машини – 12 874 (+24) од;

артилерійські системи – 10 499 (+33) од;

РСЗВ – 1 016 (+1) од;

засоби ППО – 711 (+2) од;

літаки – 347 од;

гелікоптери – 325 од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8 141 (+59) од;

крилаті ракети – 1 919 од;

кораблі та катери – 26 од;

підводні човни – 1 од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 13 826 (+74) од;

спеціальна техніка – 1 686 (+14) од.



Втрати Росії станом на 11 березня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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