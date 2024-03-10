Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що ці події можуть бути випадковими та надзвичайними ситуаціями. Проте напевно вони є наслідками того, що українські сили вже напрацювали систему несиметричної відповіді по противнику.
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Тому застосування безпілотних систем по різноманітніших цілях, починаючи від енергетики і закінчуючи авіаційними заводами, є правильним шляхом розвитку.
"Дуже треба, щоб цей процес якомога більше наростав, масштабувався. Таких ударів має бути понад 10 на добу", – наголосив військовий експерт.
Дуже гарна новина
Українські дрони 9 березня також атакували ремонтний завод в Таганрозі, де перебував на ремонті ДРЛВ А-50. Після атаки літак зник, про що свідчать супутникові знімки.
Цей літак імовірно схований та пошкоджений, тому що якби там відбулась пожежа, то це неможливо було б не зафіксувати. Напевно його передислокували, щоб зберегти. Питання лише в тому, чи він підлягає ремонту, адже той А-50, який було атаковано в Білорусі, досі не відремонтовано,
– зазначив Черник.
Навіть якщо цей літак ушкоджений на заводі в Таганрозі, це, на його думку, вже дуже гарна новина для нас. Цей літак спроможний обчисляти на відстані до 300 кілометрів навіть бронетанкові колони.
Це означатиме, що завдавати ударів керованими авіаційними ракетами Х-31/35/59 росіянам буде все важче, а за певних обставин навіть неможливо,
– підкреслив він.
Водночас з втратою ДРЛВ А-50 у росіяни залишились ще способи проводити розвідку. Зокрема це агентурна розвідка, адже є ціла низка доведених фактів, що противник працює на нашій території.
"Проте щодо розвідки у далекому радіусі, то нічого подібного до А-50 в окупантів немає. Система космічного зв'язку ГЛОНАСС (Глобальна Навігаційна Супутникова Система – 24 Канал) дуже відстає від американської GPS, і не може повноцінно здійснювати якісне цілепокладання. Хоча вона є робоча, тому що ті самі "Шахеди" можуть бути наведені через супутник. Проте росіяни не мають якісної, інтегрованої, комплексної системи цілепокладання", – пояснив Петро Черник.
Характеристики російського літака А-50 / Інфографіка 24 Каналу
Більше про "бавовну" в Росії
- В Курській області вранці 10 березня було попереджено про ракетну небезпеку. Пізніше місцева влада повідомляла про нібито "роботу ППО". Згодом стало відомо, що на території нафтобази впав безпілотник. Внаслідок цього виникла пожежа.
- Також вночі 10 березня ракетну небезпеку було оголошено в Бєлгородській області. В регіоні начебто було збито 4 дрони.
- Цієї ж ночі спалахнула пожежа на газопроводі поблизу села Лихма у Ханти-Мансійському автономному окрузі. Стовп диму та заграва були такими великим, що їх було видно на відстані два кілометри. Наразі причина виникнення пожежі з'ясовується.