Про це повідомляють російські телеграм-канали. Що стало причиною пожежі – наразі невідомо, передає 24 Канал.

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Масштабна пожежа на газопроводі

Потужна пожежа сталася на ділянці газопроводу поблизу села Лихма Ханти-Мансійського автономного округу (Тюменська область). Яскравий спалах місцеві жителі побачили близько опівночі.

Наразі причини виникнення пожежі та інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють рятувальники та медики.

Як пишуть у мережі, заграва та стовп диму були настільки потужними, що їх бачили за кілька кілометрів. Деякі місцеві жителі стверджують, що бачили пожежу за 60 кілометрів від місця подій.

Пожежа на газопроводі біля Лихми: дивіться відео

До слова, це вже не перша пожежа на газопроводі біля селища Лихма. 16 травня 2023 року стався схожий інцидент. Тоді пролунав вибух на газопроводі "Ямал-Європа" компанії "Газпром трансгаз Югорськ", після чого сталася пожежа. Як писали росЗМІ, на ділянці газопроводу Єлець-1 16 травня проводили ремонтні роботи. Вибух стався в результаті врізання.

Унаслідок інциденту у травні 2023 року загинуло 2 людини, а ще 4 – отримали серйозні опіки. Тоді у телеграм-каналах писали, що деякі з поранених у критичному стані, однак їхня доля так і залишилася невідомою.

У Казані горіло танкове училище

У Росії 7 березня сталася пожежа у Казанському вищому танковому командному училищі. Як писали у росЗМІ, загоряння сталося у казармах, але вогонь поширився і на дах.

Місцеві телеграм-канали стверджували, що загоряння сталося у кімнаті на другому поверсі казарми танкового училища. Причини пожежі наразі невідомі. У російському МНС пожежу не прокоментували.

Як згодом повідомили у Центральному військовому окрузі, пожежа сталася у підсобному нежитловому приміщенні. За попередніми даними, причиною загоряння могла стати несправність проводки.