Вогонь швидко переходить на покрівлю. Про це розповідають росЗМІ, інформує 24 Канал.
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Що відомо про пожежу
На території училища горять казарми, вогонь поширюється на дах. На місці події працюють рятувальники.
Російські ЗМІ пишуть, що загоряння сталося у кімнаті на 2 поверсі казарми вищого танкового командного училища. Причини пожежі наразі невідомі. У МНС республіки пожежу не прокоментували.
Пожежа в училищі / скриншот з відео
Відомо, що було проведено евакуацію людей. Попередньо постраждалих немає.
Вибухи у Росії: останні новини
- У Курську 6 березня лунали вибухи. Відомо, що безпілотні літальні апарати атакували гірничо-збагачувальний комбінат та склад пального. Після вибухів на об'єктах виникла пожежа.
- В Воронежі також повідомляли про вибухи. Губернатор Воронезької області повідомив, що в регіоні було виявлено кілька українських безпілотників. Він також зазначив, що їх буцімто успішно знищили. Губернатор стверджує, що ймовірно ці безпілотники мали намір атакувати нафтобазу в регіоні.
- Ще один вибух стався у Туві на Шагонарській ТЕЦ, в результаті чого почалася пожежа. За попередньою інформацією, 18 осіб були госпіталізовані. З них 6 перебувають у важкому стані, а 9 – у середньо важкому стані. Крім того, тривають пошуки ще трьох осіб під завалами.