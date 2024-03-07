Вогонь швидко переходить на покрівлю. Про це розповідають росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що відомо про пожежу

На території училища горять казарми, вогонь поширюється на дах. На місці події працюють рятувальники.

Російські ЗМІ пишуть, що загоряння сталося у кімнаті на 2 поверсі казарми вищого танкового командного училища. Причини пожежі наразі невідомі. У МНС республіки пожежу не прокоментували.



Пожежа в училищі / скриншот з відео

Відомо, що було проведено евакуацію людей. Попередньо постраждалих немає.

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