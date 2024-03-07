Огонь быстро переходит на кровлю. Об этом рассказывают росСМИ, информирует 24 Канал.
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Что известно о пожаре
На территории училища горят казармы, огонь распространяется на крышу. На месте происшествия работают спасатели.
Российские СМИ пишут, что возгорание произошло в комнате на 2-м этаже казармы высшего танкового командного училища. Причины пожара пока неизвестны. В МЧС республики пожар не прокомментировали.
Пожар в училище / Скриншот с видео
Известно, что была проведена эвакуация людей. Предварительно пострадавших нет.
Взрывы в России: последние новости
- В Курске 6 марта раздавались взрывы. Известно, что беспилотные летательные аппараты атаковали горно-обогатительный комбинат и склад горючего. После взрывов на объектах возник пожар.
- В Воронеже также сообщали о взрывах. Губернатор Воронежской области сообщил, что в регионе было обнаружено несколько украинских беспилотников. Он также отметил, что их якобы успешно уничтожили. Губернатор утверждает, что вероятно эти беспилотники намеревались атаковать нефтебазу в регионе.
- Еще один взрыв произошел в Туве на Шагонарской ТЭЦ, в результате чего начался пожар. По предварительной информации, 18 человек были госпитализированы. Из них 6 находятся в тяжелом состоянии, а 9 – в средне тяжелом состоянии. Кроме того, продолжаются поиски еще трех человек под завалами.