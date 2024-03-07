Огонь быстро переходит на кровлю. Об этом рассказывают росСМИ, информирует 24 Канал.

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Что известно о пожаре

На территории училища горят казармы, огонь распространяется на крышу. На месте происшествия работают спасатели.

Российские СМИ пишут, что возгорание произошло в комнате на 2-м этаже казармы высшего танкового командного училища. Причины пожара пока неизвестны. В МЧС республики пожар не прокомментировали.



Пожар в училище / Скриншот с видео

Известно, что была проведена эвакуация людей. Предварительно пострадавших нет.

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