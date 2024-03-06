Главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что этот факт признал сам глава "Ростеха" – крупнейшего конгломерата военного комплекса России. Там отметили, что "Армата" очень дорогая и якобы вообще не нужна.
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Проект "Арматы" – советская наработка
В минобороны России заявили, что войско требует много дешевого вооружения, поэтому лучше отдать предпочтение советским танкам.
Это было официальным определением, что "Армата" останется парадным танком. Очевидно, об этом было известно еще в 2018 году,
– отметил Олег Катков.
По его словам, если снять с танка китайскую краску, то даже удастся увидеть надпись "сделано в СССР". То есть проект "Армата" – это наработки советских конструкторов, в частности специалистов из Харькова, которые имели задачу создать замену для тогдашних машин.
В России схватились за этот проект в начале 2000-х годов, начали вкладывать туда средства. Официально работа стартовала с 2008 года.
Идея была довольно интересной – создать универсальную платформу, на которой разместят танк, САУ и многие другие системы. Они были бы унифицированы, поэтому решалась проблема большого парка оружия. Но реализация зависела от западных составляющих,
– рассказал Катков.
После 2014 года и аннексии Крыма никаких военных компонентов для российского оружия не поставляли. Они попали под санкции. С тех пор и началось превращение "Арматы", которой "аналогов нет" в обычный парадный танк.
Ранее оккупанты уверяли, что до 2020 года создадут тысячи таких машин, но никаких заказов не было, а "Армата" осталась чем-то похожей на сталинский танк, который изображали на медалях и использовали только в целях пропаганды. Никакого влияния на боевые действия он не имел.
Что известно об "Армате"
- Этот "чудо-танк" успел "прославиться" на параде в Москве еще в 2015 году. Тогда он заглох посреди площади, поэтому его пришлось тянуть другим танком. Остается непонятным, как якобы "лучшая техника россиян" не смогла проехать даже по улице. Ведь для парадов выбирают только самые современные образцы оружия.
- С началом полномасштабной войны говорилось, что его перебросят в Украину, но этого так и не произошло. В отчете Минобороны Великобритании отметили, что "Армату" еще в декабре 2022 года видели во время учений на юге России, однако на поле боя не пустили. Это связывают с репутационными потерями, когда такую "престижную" машину удастся уничтожить. А также с техническим состоянием и потребностью в других танках.
- В марте 2024 года глава госкорпорации "Ростех" окончательно подтвердил, что этот танк "дороговат", поэтому оккупационная армия его не будет использовать. Значительно проще будет привлечь советские Т-90. Однако он добавил, что якобы говорится только о войне в Украине, а в целом "Армата" уже стоит на вооружении россиян. Хотя в такие слова уже никто не верит.