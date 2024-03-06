Главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что этот факт признал сам глава "Ростеха" – крупнейшего конгломерата военного комплекса России. Там отметили, что "Армата" очень дорогая и якобы вообще не нужна.

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Проект "Арматы" – советская наработка

В минобороны России заявили, что войско требует много дешевого вооружения, поэтому лучше отдать предпочтение советским танкам.

Это было официальным определением, что "Армата" останется парадным танком. Очевидно, об этом было известно еще в 2018 году,

– отметил Олег Катков.

По его словам, если снять с танка китайскую краску, то даже удастся увидеть надпись "сделано в СССР". То есть проект "Армата" – это наработки советских конструкторов, в частности специалистов из Харькова, которые имели задачу создать замену для тогдашних машин.

В России схватились за этот проект в начале 2000-х годов, начали вкладывать туда средства. Официально работа стартовала с 2008 года.

Идея была довольно интересной – создать универсальную платформу, на которой разместят танк, САУ и многие другие системы. Они были бы унифицированы, поэтому решалась проблема большого парка оружия. Но реализация зависела от западных составляющих,

– рассказал Катков.

После 2014 года и аннексии Крыма никаких военных компонентов для российского оружия не поставляли. Они попали под санкции. С тех пор и началось превращение "Арматы", которой "аналогов нет" в обычный парадный танк.

Ранее оккупанты уверяли, что до 2020 года создадут тысячи таких машин, но никаких заказов не было, а "Армата" осталась чем-то похожей на сталинский танк, который изображали на медалях и использовали только в целях пропаганды. Никакого влияния на боевые действия он не имел.

Что известно об "Армате"