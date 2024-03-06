"Армату" на фронт отправлять не собираются, говоря, что якобы дешевле купить советские танки. Почему россияне действительно остановили производство, рассказал 24 Каналу военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Почему Россия отказалась от "Арматы"

Военный эксперт объяснил, что часть оружия россияне производят на продажу. Они на этом зарабатывают, потому что некоторые страны готовы покупать дорогое вооружение. В то же время для своей армии подойдет любой мусор, которого вдоволь. Нет смысла на него тратить средства. К тому же, танк "живет" определенное время на поле боя.

То есть оккупанты производят дорогие танки на экспорт, а на заработанные деньги изготавливают более дешевые для своего войска. Проблема россиян в том, что никто не захотел покупать Т-14 "Армата". Во-первых, дорого – цена не оправдывает ожиданий. Во-вторых, оккупантов давно разоблачили с их "мегаэффективным" оружием – в народе говорят "вундервафлями".

Даже некоторые страны отказались принимать Т-14 на своих выставках. Поэтому они отказались от этого танка. Это логичный шаг с точки зрения экономики и в военной сфере также. Лучше иметь 10 единиц Т-55, чем одну "Армату". Танки сейчас выполняют задачи прежде всего огневой поддержки,

– отметил Свитан.

Танки используются как орудие, которое поддерживает пехоту или находится в обороне. Их не применяют для наступательных действий. Поэтому для таких задач однозначно лучше старые советские Т-55.

Т-14 "Армата" Российский основной боевой танк следующего поколения, создан для использования в рамках "сетецентрической концепции" ведения боя. Танк отличается от классических советских и российских танков безэкипажной башней и множеством различных инноваций в сфере разведки, управления огнем и маскировки.

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