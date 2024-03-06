"Армату" на фронт відправляти не збираються, кажучи, що буцім дешевше купити радянські танки. Чому росіяни дійсно зупинили виробництво, розповів 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Чому Росія відмовилася від "Армати"

Військовий експерт пояснив, що частину зброї росіяни виробляють на продаж. Вони на цьому заробляють, бо деякі країни готові купувати дороге озброєння. Водночас для своєї армії підійде будь-яке сміття, якого вдосталь. Немає сенсу на нього витрачати кошти. До того ж, танк "живе" певний час на полі бою.

Тобто окупанти виробляють дорогі танки на експорт, а на зароблені гроші виготовляють дешевші для свого війська. Проблема росіян у тому, що ніхто не захотів купувати Т-14 "Армата". По-перше, дорого – ціна не виправдовує очікувань. По-друге, окупантів давно викрили з їхньою "мегаефективною" зброєю – у народі кажуть "вундервафлями".

Навіть деякі країни відмовилися приймати Т-14 на своїх виставках. Тому вони відмовилися від цього танку. Це логічний крок з огляду економіки та у військовій сфері також. Краще мати 10 одиниць Т-55, ніж одну "Армату". Танки зараз виконують завдання насамперед вогневої підтримки,

– наголосив Світан.

Танки використовуються як знаряддя, яке підтримує піхоту або перебуває в обороні. Їх не застосовують для наступальних дій. Тому для таких завдань однозначно кращі старі радянські Т-55.

Т-14 "Армата" Російський основний бойовий танк наступного покоління, створений для використання в рамках "мережоцентричної концепції" ведення бою. Танк відрізняється від класичних радянських і російських танків безекіпажною баштою і безліччю різних інновацій у сфері розвідки, управління вогнем і маскування.

Як росіяни розхвалюють Т-14 "Армата"