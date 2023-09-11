Об этом во время конференции "Ялтинской европейской стратегии" рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Он отметил, что танк Т-14 "Армата" россияне не применили на поле боя в Украине ни разу, передает 24 Канал.
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Что сказал Буданов о другом "чудо-оружии" России
Глава ГУР МО отметил, что было несколько случаев, когда россияне применяли бронетранспортеры типа "Бумеранг". Он отметил, что их остатки можно увидеть на фронте, ведь они все сгорели.
Думаю, что Т-14, когда (россияне – 24 Канал) поняли, что может быть разрушительный эффект для дальнейшей экспортной привлекательности этой машины, так и не запустили на фронт,
– подчеркнул Буданов.
В то же время, он опроверг заявления российской пропаганды, что существует "чудо-техника", которую не может уничтожить наша армия. Буданов отметил, что "горит действительно все".
Он также рассказал, что на поле боя в Украине сгорело большое количество российских танков Т-90. Это одна из последних разработок армии оккупантов.
Буданов рассказал о новой тактике русской армии
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что российская армия начала применять новую тактику для борьбы против наших солдат на фронте. В частности, теперь оккупанты копируют действия Вооруженных Сил нашего государства.
- Он отметил, что это проявляется в том, что россияне перешли на массовое производство дронов и беспилотников. Кроме того, они постоянно адаптируются и пытаются улучшить ситуацию на фронте.
- К тому же Буданов отметил, что российско-украинская война первая, где применяют абсолютно все типы вооружения, на сегодня. В частности, это начинается от подлодок и до стратегических бомбардировщиков.
- Глава ГУР МО также поделился своим мнением по поводу сроков войны России против Украины. Он не считает, что война в Украине будет продолжительной.