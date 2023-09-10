Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов на ежегодной встрече YES "Будущее решается в Украине", информирует 24 Канал. Он подчеркнул, что война не пошла на пользу путинскому режиму – экономика не выдерживает.

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В войне применили абсолютно все типы вооружений

О какой эскалации можно говорить, если задействованы абсолютно все типы вооружений: от подлодок до стратегических бомбардировщиков. Нужно изменить логику: не все в руках Российской Федерации, и не все в руках других игроков на мировой арене, что-то зависит и от нас,

– сказал Буданов.

Он отметил, что война не пошла в пользу Путина. Так, финансы России держатся на запасах, а военная мощь сильно потеряла за время войны.

"Профессиональная армия, в общем смысле, закончилась прошлой осенью. Сейчас они воюют мобилизованными. Производство нового оружия и техники на совершенно недостаточном уровне", – подчеркнул глава украинской разведки.

Война в Украине будет долговременной

Кстати, также Кирилл Буданов поделился своим мнением о сроках войны России против Украины. Он не считает, что война в Украине будет продолжительной.

"Я не разделяю мнение, что это будет длительная война. Это мое личное мнение, которое базируется на анализе тех данных, которые мы имеем прежде всего против противника", – сказал Буданов.