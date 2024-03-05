Глава российского военного концерна “Ростех” Сергей Чемезов заявил, что современный российский основной боевой танк Т-14 “Армата” поступил на вооружение армии, но не будет направлен в Украину. По его словам, сейчас россиянам логичнее тратить средства на создание более дешевых вооружений. Об этом говорится в ежедневном отчете Минобороны Великобритании.

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Какова судьба танка "Армата"

Танк "Армата" россияне впервые показали в День Победы в 2015 году: тогда он застрял на репетиции. 1 гвардейская танковая армия должна была получить танки еще в 2021 году, однако маловероятно, что поставки в какие-то передовые части состоялись, сообщает разведка.

В отчете говорится, что танк "Армата" был замечен во время учений на юге России в декабре 2022 года, а кремлевские информационные агентства заявили, что он будет использоваться в Украине.

На сегодняшний день почти наверняка известно, что Т-14 "Армата" не был переброшен в Украину. Вполне вероятно, это произошло из-за потенциального репутационного ущерба от потери "престижной" машины в бою и необходимости производства большего количества основных боевых танков, которую можно удовлетворить только за счет других вариантов,

– заявляют в британской разведке.

Стоит отметить, что в январе 2023 года британская разведка сообщала, что небольшую партию российских танков T-14 "Армата" уже подготовили к применению на фронте, но военные якобы сомневаются в их техническом состоянии.

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