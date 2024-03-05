Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что важным в этой ситуации также является факт того, что россияне прослушивали немецких офицеров. Они даже были вынуждены "слить" свои каналы прослушивания, чтобы устроить скандал.
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Украина должна решать, что делать с Крымским мостом
Россияне испугались, что Украине все-таки удастся подписать соглашение о Taurus, поэтому они решили таким образом это остановить. Мы точно не знаем, вносились ли коррективы в запись, которую выложили в сети. На ней действительно происходит рабочее совещание немецких военных, которые обсуждают передачу дальнобойных ракет, их количество и применение.
Далее они размышляют над тем, сколько надо Taurus, чтобы уничтожить Крымский мост. С каких самолетов можно запускать ракеты. Например, вспоминают о французских. То есть состоялся конкретный рабочий разговор. Конечно, никто и не сомневался, что наши союзники ведут такие переговоры,
– рассказал Михаил Шейтельман.
Весь Пентагон, британская разведка обсуждает, как помочь Украине, к каким шагам надо прибегнуть. Это очевидный факт. Но россияне хотят показать якобы Запад готовится ударить по России, хотя в разговоре говорилось только об уничтожении Крымского моста. Он на территории Украины, поэтому, что с ним делать может решать только Украина.
В России даже вызвали посла Германии. В таком случае Берлин должен был бы занять твердую позицию и настаивать на том, что россияне не должны интересоваться тем, что обсуждают с Украиной. Это дело только двух стран.
Пропагандисты начали рассказывать, какие немецкие мосты будут уничтожать в ответ. Здесь было бы хорошо вызвать российского посла, ведь немцы о российских мостах вообще ничего не говорили. Они же не говорили о Крымском мосте, который есть в центре Москвы, а о том, который россиян вообще не касается,
– отметил политтехнолог.
Как на "слив" разговора отреагирует Шольц
Канцлер Германии может начать оправдываться, а может занять другую позицию, которая соответствует международному праву. Поэтому все будет зависеть от его реакции. Он уже назвал ситуацию возмутительной, но не уточнил, что именно имеется в виду – уничтожение моста или факт прослушивания. Можно предположить, что говорилось о втором варианте.
Поэтому не стоит думать, что "слив" разговора уменьшит шансы Украины на получение Taurus. Кроме этого, Шольц имеет право вводить противника в заблуждение. То есть он легко может изменить позицию, объяснив это тем, что передачу ракет держали в секрете, чтобы россияне ничего не узнали.
Шольц всегда боялся поспешных решений. Например, он отмечал, что Германия не будет первой страной, которая передаст танки, то есть их все-таки передали, но не первыми. Так же может произойти и с ракетами. Шольц может ждать решения США относительно военной помощи,
– подчеркнул политтехнолог.
"Слив" разговора немецких офицеров: контекст
- Пропагандистка Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала сообщение, в котором отметила, что с ней "поделились кое-чем интересным". Говорилось о разговоре немецких военных, которые обсуждали уничтожение Крымского моста. Они назвали количество ракет, которые для этого нужны, самолетов, а также программу подготовки военных. Свое сообщение Симоньян закончила угрозами взорвать немецкие мосты.
- Олаф Шольц подтвердил, что запись разговора является подлинной. Он отметил, что сейчас нужно очень быстро и тщательно выяснить все детали. Утечку информации канцлер назвал большой проблемой. Также в Германии еще должны выяснить, вносились ли изменения в запись, который обнародовали в социальных сетях.
- В Белом доме отметили, что Россия использует эту ситуацию, чтобы посеять раздор между партнерами Украины. Однако попытки россиян назвали "бессмысленными". Представитель Белого дома добавил, что оккупантам выгодно показать якобы Запад разделен, но на самом деле так не есть.