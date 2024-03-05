Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что важным в этой ситуации также является факт того, что россияне прослушивали немецких офицеров. Они даже были вынуждены "слить" свои каналы прослушивания, чтобы устроить скандал.

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Украина должна решать, что делать с Крымским мостом

Россияне испугались, что Украине все-таки удастся подписать соглашение о Taurus, поэтому они решили таким образом это остановить. Мы точно не знаем, вносились ли коррективы в запись, которую выложили в сети. На ней действительно происходит рабочее совещание немецких военных, которые обсуждают передачу дальнобойных ракет, их количество и применение.

Далее они размышляют над тем, сколько надо Taurus, чтобы уничтожить Крымский мост. С каких самолетов можно запускать ракеты. Например, вспоминают о французских. То есть состоялся конкретный рабочий разговор. Конечно, никто и не сомневался, что наши союзники ведут такие переговоры,

– рассказал Михаил Шейтельман.

Весь Пентагон, британская разведка обсуждает, как помочь Украине, к каким шагам надо прибегнуть. Это очевидный факт. Но россияне хотят показать якобы Запад готовится ударить по России, хотя в разговоре говорилось только об уничтожении Крымского моста. Он на территории Украины, поэтому, что с ним делать может решать только Украина.

В России даже вызвали посла Германии. В таком случае Берлин должен был бы занять твердую позицию и настаивать на том, что россияне не должны интересоваться тем, что обсуждают с Украиной. Это дело только двух стран.

Пропагандисты начали рассказывать, какие немецкие мосты будут уничтожать в ответ. Здесь было бы хорошо вызвать российского посла, ведь немцы о российских мостах вообще ничего не говорили. Они же не говорили о Крымском мосте, который есть в центре Москвы, а о том, который россиян вообще не касается,

– отметил политтехнолог.

Как на "слив" разговора отреагирует Шольц

Канцлер Германии может начать оправдываться, а может занять другую позицию, которая соответствует международному праву. Поэтому все будет зависеть от его реакции. Он уже назвал ситуацию возмутительной, но не уточнил, что именно имеется в виду – уничтожение моста или факт прослушивания. Можно предположить, что говорилось о втором варианте.

Поэтому не стоит думать, что "слив" разговора уменьшит шансы Украины на получение Taurus. Кроме этого, Шольц имеет право вводить противника в заблуждение. То есть он легко может изменить позицию, объяснив это тем, что передачу ракет держали в секрете, чтобы россияне ничего не узнали.

Шольц всегда боялся поспешных решений. Например, он отмечал, что Германия не будет первой страной, которая передаст танки, то есть их все-таки передали, но не первыми. Так же может произойти и с ракетами. Шольц может ждать решения США относительно военной помощи,

– подчеркнул политтехнолог.

"Слив" разговора немецких офицеров: контекст