Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що важливим у цій ситуації також є факт того, що росіяни прослуховували німецьких офіцерів. Вони навіть були змушені "злити" свої канали прослуховування, щоб влаштувати скандал.

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Україна має вирішувати, що робити з Кримським мостом

Росіяни налякалися, що Україні все-таки вдасться підписати угоду про Taurus, тому вони вирішили у такий спосіб це зупинити. Ми достеменно не знаємо, чи вносились корективи у запис, який виклали в мережі. На ньому справді відбувається робоча нарада німецьких військових, які обговорюють передачу далекобійних ракет, їхню кількість та застосування.

Далі вони роздумують над тим, скільки треба Taurus, щоб знищити Кримський міст. З яких літаків можна запускати ракети. Наприклад, згадують про французькі. Тобто відбулася конкретна робоча розмова. Звісно, ніхто і не сумнівався, що наші союзники ведуть такі перемовини,

– розповів Михайло Шейтельман.

Весь Пентагон, британська розвідка обговорює, як допомогти Україні, до яких кроків треба вдатися. Це очевидний факт. Але росіяни хочуть показати нібито Захід готується вдарити по Росії, хоча у розмові мовилось тільки про знищення Кримського мосту. Він на території України, тому, що з ним робити може вирішувати тільки Україна.

У Росії навіть викликали посла Німеччини. У такому випадку Берлін мав би зайняти тверду позицію і наполягати на тому, що росіяни не мають цікавитись тим, що обговорюють з Україною. Це справа лише двох країн.

Пропагандисти почали розповідати, які німецькі мости знищуватимуть у відповідь. Тут було б добре викликати російського посла, адже німці про російські мости взагалі нічого не говорили. Вони ж не казали про Кримський міст, який є у центрі Москви, а про той, який росіян взагалі не стосується,

– наголосив політтехнолог.

Як на "злив" розмови відреагує Шольц

Канцлер Німеччини може почати виправдовуватися, а може зайняти іншу позицію, яка відповідає міжнародному праву. Тому все залежатиме від його реакції. Він вже назвав ситуацію обурливою, але не уточнив, що саме мається на увазі – знищення мосту чи факт прослуховування. Можна припустити, що мовилось про другий варіант.

Тому не варто думати, що "злив" розмови зменшить шанси України на отримання Taurus. Крім цього, Шольц має право вводити противника в оману. Тобто він легко може змінити позицію, пояснивши це тим, що передачу ракет тримали в секреті, щоб росіяни про це не довідались.

Шольц завжди боявся поспішних рішень. Наприклад, він наголошував, що Німеччина не буде першою країною, яка передасть танки, тобто їх все-таки передали, але не першими. Так само може статися і з ракетами. Шольц може чекати на рішення США щодо військової допомоги,

– підкреслив політтехнолог.

"Злив" розмови німецьких офіцерів: контекст