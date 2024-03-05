Голова російського військового концерну "Ростех" Сєргєй Чемезов заявив, що найсучасніший російський основний бойовий танк Т-14 "Армата" надійшов на озброєння армії, але не буде направлений в Україну. За його словами, наразі росіянам логічніше витрачати кошти на створення більш дешевих озброєнь. Про це йдеться у щоденному звіті Міноборони Великобританії.
Читайте також Кримський міст є і в Москві: що зупиняє Шольца від передачі Taurus
Яка доля танку "Армата"
Танк "Армата" росіяни вперше показали у День Перемоги у 2015 році: тоді він застряг на репетиції. 1 гвардійська танкова армія мала отримати танки ще в 2021 році, проте малоймовірно, що постачання в якісь передові частини відбулося, повідомляє розвідка.
У звіті йдеться, що танк "Армата" був помічений під час навчань на півдні Росії у грудні 2022 року, а кремлівські інформаційні агенції заявили, що він використовуватиметься в Україні.
На сьогоднішній день майже напевно відомо, що Т-14 "Армата" не був перекинутий в Україну. Цілком ймовірно, це сталося через потенційну репутаційну шкоду від втрати "престижної" машини в бою і необхідності виробництва більшої кількості основних бойових танків, яку можна задовольнити лише за рахунок інших варіантів,
– заявляють у британській розвідці.
Варто зазначити, що у січні 2023 року британська розвідка повідомляла, що невелику партію російських танків T-14 "Армата" вже підготували до застосування на фронті, але військові нібито мають сумніви у їхньому технічному стані.
Росія втрачає військову техніку: останні новини
- Від початку повномасштабної війни Росія втратила на полі бою понад 56 тисяч одиниць техніки, зокрема, 6657 танків. Втрати особового складу ворожого війська вже перевищили 419 тисяч.
- У ніч на 5 березня в акваторії Чорного моря був уражений російський корабель "Сергій Котов". В українській розвідці розповіли, що в операції брав участь спеціальний підрозділ Group 13, який завдав удару по кораблю морськими дронами Magura V5. Згодом з'ясувалося, що на борту корабля перебував також корабельний транспортно-бойовий вертоліт Ка-29, його ЗСУ також знищили.
- Влада Росії тим часом приховала статистику соціальних виплат за 2022 рік. В Інституті вивчення війни вважають, що однією з причин такого кроку є спроба приховати втрати за перший рік повномасштабної війни.