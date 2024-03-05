Голова російського військового концерну "Ростех" Сєргєй Чемезов заявив, що найсучасніший російський основний бойовий танк Т-14 "Армата" надійшов на озброєння армії, але не буде направлений в Україну. За його словами, наразі росіянам логічніше витрачати кошти на створення більш дешевих озброєнь. Про це йдеться у щоденному звіті Міноборони Великобританії.

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Яка доля танку "Армата"

Танк "Армата" росіяни вперше показали у День Перемоги у 2015 році: тоді він застряг на репетиції. 1 гвардійська танкова армія мала отримати танки ще в 2021 році, проте малоймовірно, що постачання в якісь передові частини відбулося, повідомляє розвідка.

У звіті йдеться, що танк "Армата" був помічений під час навчань на півдні Росії у грудні 2022 року, а кремлівські інформаційні агенції заявили, що він використовуватиметься в Україні.

На сьогоднішній день майже напевно відомо, що Т-14 "Армата" не був перекинутий в Україну. Цілком ймовірно, це сталося через потенційну репутаційну шкоду від втрати "престижної" машини в бою і необхідності виробництва більшої кількості основних бойових танків, яку можна задовольнити лише за рахунок інших варіантів,

– заявляють у британській розвідці.

Варто зазначити, що у січні 2023 року британська розвідка повідомляла, що невелику партію російських танків T-14 "Армата" вже підготували до застосування на фронті, але військові нібито мають сумніви у їхньому технічному стані.

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