Військовий експерт Владислав Селезньов зауважив 24 Каналу, що "новітній танк" Т-14 "Армата" надто дорого коштує росіянам.

Звернуть увагу Мали антидронову рушницю, але жбурнули "калаш": як росіяни захищали танк від БпЛА під Авдіївкою

На що насправді здатен танк "Армата"

Селезньов нагадав, що немає жодного підтвердженого випадку бойового застосування Т-14 "Армата". Тобто це танк для парадів, до того ж не завжди він може вправно проїхати хоча б декілька кілометрів.

Часто-густо він може заглухнути посеред Червоної площі, таке бувало в його відносно короткій історії,

– сказав військовий експерт.

Він зауважив, що росіяни дуже часто створювали ілюзію неймовірної потужності власної армії, зокрема й завдяки "мультикам", які демонстрував світові російський диктатор Владімір Путін. Але реальність показує, що ситуація на полі бою не завжди відповідає тому, що поширюють кремлівські пропагандисти.

Чому танк "Армата" не воює в Україні

Військовий експерт зауважив, що один із російських чиновників, які відповідають за будівництво такого типу танків, заявив, що "Армата" – надто дорога.

Така собі іграшка. Це цікаво, дуже дороговартісно, щоб погрожувати всьому світу,

– заявив Селезньов.

Тому, додав він, росіянам краще виготовляти Т-90, який значно дешевший, але не менш ефективний. А Путін використовує блеф, щоб чинити тиск на багатьох світових лідерів. І лише ЗСУ систематично спростовують його брехливі заяви та демонструють, що російську армію можливо й потрібно нищити.

Втрати Росії у війні: останні новини