Торік активно обговорювали, чому танк Т-14 "Армата" досі не був на полі бою. Слід розуміти, що цей танк заглух на параді, а деякі його деталі, ймовірно, зробили з картону.
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Чому танк "Армата" не буде воювати проти України: названо причину
"Армата" загалом дорогувата. За своїм функціоналом, вона, звісно, набагато перевершує наявні танки, але занадто дорога, тому її зараз армія навряд чи буде використовувати. Простіше їм купити ті ж Т-90-ті,
– заявив генеральний директор держкорпорації "Ростех" Сєрґєй Чємєзов.
Далі він пояснив, що йдеться тільки про війну в Україні, а загалом "Армата" нібито стоїть на озброєнні російської армії. Але інші фрази Чємєзова вщент розбивають упевненість окупантів у "величі російської зброї".
"Зараз потрібні гроші для того, щоб створити нові танки, нові озброєння, більш, можливо, дешеві. Тому, якщо є можливість купити дешевші, чому ні", – сказав він.
Тобто окупантам бракує коштів на оборонно-промисловий комплекс, а диво-танк виявився нікому не потрібним. Час від часу пропаганда твердить, що "Армата" вбиває українців, але це відбувається в тій же паралельній реальності, де росіяни збивають ще не поставлені F-16. У вересні 2023 року Кирило Буданов повідомив, що росіяни жодного разу не використали "Армату" на фронті.
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Що відомо про танк Т-14 "Армата"
- Це дослідна, експериментальна зброя. Відомо про 20 одиниць таких танків.
- Їх піарять з 2015 року, вони мають комбіноване багатошарове бронювання, новий динамічний захист "Малахіт" і комплекс активного захисту "Афганіт".
- Безекіпажну башту, яка є в танку, розробляли ще за СРСР, що цікаво – на харківському заводі імені Малишева. А деякі західні експерти говорили, що Німеччина розробляла танк зі схожими характеристиками.