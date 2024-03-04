В прошлом году активно обсуждали, почему танк Т-14 “Армата” до сих пор не был на поле боя. Следует понимать, что этот танк заглох на параде, а некоторые его детали, вероятно, сделали из картона.

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Почему танк "Армата" не будет воевать против Украины: названа причина

"Армата" в целом дороговата. По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит имеющиеся танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать. Проще им купить те же Т-90-е,

– заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Далее он пояснил, что речь идет только о войне в Украине, а в целом "Армата" якобы стоит на вооружении российской армии. Но другие фразы Чемезова вдребезги разбивают уверенность оккупантов в "величии российского оружия".

"Сейчас нужны деньги для того, чтобы создать новые танки, новые вооружения, более, возможно, дешевые. Поэтому, если есть возможность купить более дешевые, почему нет", – сказал он.

То есть оккупантам не хватает средств на оборонно-промышленный комплекс, а чудо-танк оказался никому не нужным. Время от времени пропаганда твердит, что "Армата" убивает украинцев, но это происходит в той же параллельной реальности, где россияне сбивают еще не поставленные F-16. В сентябре 2023 года Кирилл Буданов сообщил, что россияне ни разу не использовали "Армату" на фронте.

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Что известно о танке Т-14 "Армата"