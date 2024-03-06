Головний редактор Defence Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що цей факт визнав сам очільник "Ростеху" – найбільшого конгломерату військового комплексу Росії. Там зазначили, що "Армата" дуже дорога й нібито взагалі не потрібна.

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Проєкт "Армати" – радянське напрацювання

У міноборони Росії заявили, що військо потребує багато дешевого озброєння, тому краще віддати перевагу радянським танкам.

Це було офіційним визначенням, що "Армата" залишиться парадним танком. Вочевидь, про це було відомо ще у 2018 році,

– зауважив Олег Катков.

За його словами, якщо зняти з танка китайську фарбу, то навіть вдасться побачити напис "зроблено в СРСР". Тобто проєкт "Армата" – це напрацювання радянських конструкторів, зокрема спеціалістів з Харкова, які мали завдання створити заміну для тодішніх машин.

У Росії схопилися за цей проєкт на початку 2000-их років, почали вкладати туди кошти. Офіційно робота стартувала з 2008 року.

Ідея була досить цікавою – створити універсальну платформу, на якій розмістять танк, САУ та багато інших систем. Вони були б уніфіковані, тому вирішувалась проблема великого парку зброї. Але реалізація залежала від західних складників,

– розповів Катков.

Після 2014 року та анексії Криму жодних військових компонентів для російської зброї не постачали. Вони потрапили під санкції. Відтоді й почалося перетворення "Армати", якій "аналогов нєт" на звичайний парадний танк.

Раніше окупанти запевняли, що до 2020 року створять тисячі таких машин, але ніяких замовлень не було, а "Армата" залишилася чимось схожим на сталінський танк, який зображували на медалях та використовували тільки в цілях пропаганди. Ніякого впливу на бойові дії він не мав.

Що відомо про "Армату"