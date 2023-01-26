Про це в ефірі 24 Каналу нагадав військовий аналітик Олексій Гетьман. На його думку, на слова Соловйова не можна відповідати цензурно.

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"Вони намагалися показати Т-14 на Червоній площі, але він не зміг проїхати повз мавзолей Владіміра Леніна. Він заглух, його довелося тягнути іншим "дуже сучасним" танком. Але цьому "дуже сучасному" танку не вдалося потягнути "супертанк", що заглух", – розповів військовий аналітик.

Техніку перевіряють по 10 разів

Гетьман також нагадав, що після показового пуску новітньої російської ракети з корабля за присутності Владіміра Путіна, вона не долетіла.

Які новітні танки? Ви на парад навмисне готуєте найкращі танки, його перевіряють 100 разів. Тому що на це дивляться не тільки по місцевому телебаченню, а люди по всьому світу, щоб побачити, яку новітню техніку ви можете продемонструвати. Побачили,

– поділився військовий аналітик.

Гетьман вважає, що танк може заглухнути або ракета – не долетіти, але коли на перевірку приїжджає керівництво країни або для параду готується найкраще озброєння, яке тільки існує. Воно перевіряється ретельно по 10 разів напередодні.

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Психічно хворі люди

На думку аналітика, коментувати маячню Соловйова чи інших пропагандистів не варто. Якщо росіянам ця ахінея заходить, то ми не маємо ставати на них схожими.

Навіть соромно, що ми це обговорюємо. Це маячня. Якби це казав Дмітрій Мєдвєдєв, я б відповів, що це п’яна маячня. Якщо це говорить Соловйов, то у нього давно манія величі,

– впевнений Олексій Гетьман.

На думку військового аналітика, вони є психічно хворими людьми. Їх треба лікувати, а не вступати з ними у суперечку.

"Треба ставитися, як лікар до пацієнта – слухати, кивати, а потім думати, які ліки йому вколоти, щоб він не буянив, не бив вікна і не ображав інших", – підсумував Гетьман.

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