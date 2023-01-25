Про це для 24 Каналу розповів експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він зазначив, що росіяни не мають достатньо "Армат".

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"Навіть якби росіяни не мали проблем з танками, то вони немасові. Не мовиться про сотні одиниць. Я впевнений, що мовиться про десятки, але чомусь російські військові відмовляються їх приймати. Думаю, там багато проблем з точки зору військового керівництва, яке вимагатиме йти в наступ. Тому загарбникам простіше не брати танків", – сказав експерт.

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Що відомо про танки "Армата"

За інформацією розвідки Великої Британії, Росія готувала танки "Армата" до першого бойового розгортання в Україні. Окупанти не хотіли приймати техніку, бо вона була в поганому стані.

Незрозуміло, які саме аспекти танків викликали таку реакцію, але протягом останніх трьох років російські офіційні особи публічно описували проблеми з двигуном і тепловізійними системами Т-14,

– розповіли у британській розвідці.

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