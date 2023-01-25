Об этом для 24 Канала рассказал эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он отметил, что у россиян нет достаточно "Армат".

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"Даже если бы россияне не имели проблем с танками, то они немассовые. Не говорится о сотнях единиц. Я уверен, что говорится о десятках, но почему-то российские военные отказываются их принимать. Думаю, там много проблем с точки зрения военного руководства, которое потребует идти в наступление. Поэтому захватчикам проще не брать танков", – сказал эксперт.

Обратите внимание – Иван Ступак о российских танках "Армата": смотрите видео

Что известно о танках "Армата"

По информации разведки Великобритании, Россия готовила танки "Армата" к первому боевому развертыванию в Украине. Оккупанты не хотели принимать технику, потому что она была в плохом состоянии.

Непонятно, какие именно аспекты танков вызвали такую реакцию, но последние три года российские официальные лица публично описывали проблемы с двигателем и тепловизионными системами Т-14, – рассказали в британской разведке.

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