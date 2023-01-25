Як стало відомо, країна-терористка підготовлювала танки "Армата" до першого бойового розгортання в Україні. Про це повідомили у британській розвідці.

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Російські танки – у плачевному стані

Експерти кажуть, що останніми місяцями розгорнуті російські війська не охоче приймали виділений їм перший транш Т-14, оскільки ці машини були в дуже поганому стані.

Незрозуміло, які саме аспекти танків викликали таку реакцію, але протягом останніх трьох років російські офіційні особи публічно описували проблеми з двигуном і тепловізійними системами Т-14,

– зазначили у британській розвідці.

Танки Т-14 "Армата" : бойова маса одного танка становить 46,8 тонни. Росіяни стверджують, що він може розганятися до 90 кілометрів за годину.

Росія готується розгорнути бойові танки Т-14 "Армата" в Україні

Напередодні Міноборони Британії заявили, що ворожа держава може відправити на війну ще "сирі" танки Т-14. Це може мати катастрофічні наслідки для загарбників.

Деякі експерти зазначають, що танки Т-14 "Армата" є одними з найпотужніших у світі, але нюанс в тому, що їх офіційно ще немає на озброєнні в "другої армії світу" в достатній кількості та якості. Ймовірно, Росія через брак озброєння розглядає можливість перекидання на фронт цієї військової техніки.

Експерти наголосили, що кількість одиниць такої військової техніки, що перекинуть на фронт, ймовірно, налічуватиме всього декілька десятків. І очевидно, командири не дозволять використовувати Т-14 на повну потужність через ризики.