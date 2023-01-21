Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський. Росіяни намагалися зробити танк високотехнологічним, але не змогли через санкції.

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За словами Киричевського, росіяни можуть застосувати танк Т-14, аби показати, що в Росії "люді работают".

Він переконаний, що британці з інформацією запізнилися на декілька місяців. На початку вересня 2022 року з'явилося відео, на якому "Армата" проходить чергові ходові випробування та видає специфічний турбореактивний звук, як Т-82. Це означає, що росіяни змогли вирішити одну з базових проблем цього танка з потужним дизельним двигуном, який раніше був не освоєний в Росії.

Невирішені проблеми в "Арматі"

Однак інші базові проблеми в цьому танкові росіяни вирішити не змогли, зауважив військовий експерт. У "Арматі" має бути безпілотна башта, але для належного рівня автоматизації росіяни не можуть отримати необхідні складники через санкції Заходу.

Армата також була розпіарена тим, що там мало стояти щось на кшталт автоматизованої системи управління військами чи вогнем. Це мали би бути командирські машини, якби ці танки росіяни встигли виготовити до початку війни,

– додав Киричевський.

Він переконаний, що росіяни сподівалися за рівнем технологічності свого танка скопіювати французький "Леклер". А вийшло, що вони змогли виготовити певні "бляшанки", які можуть вести стрільбу, але не так ефективно, як передбачалося.

До того ж експерт припускає, що росіяни могли переробити компонування танка, бо використали не той двигун.

"На фоні порізаного Т-14, навіть Т-62 старий чи старий Т-72 виглядатиме ефективніше і практичніше в бою, – резюмував Киричевський.

Киричевський про російські танки "Армата": дивитись відео