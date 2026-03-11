990 оккупантов и тысячи единиц вооружения: потери России по состоянию на 11 марта

Террористические войска России продолжают уменьшаться на фронте в Украине. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 990 оккупантов.

А с начала полномасштабной агрессии российская армия сократилась уже на 1 275 980 бойцов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения потери России в войне составляют:

личного состава – около 1 275 980 (+990) человек;

танков – 11 763 (+5);

боевых бронированных машин – 24 177 (+3);

артиллерийских систем – 38 263 (+61);

РСЗО – 1 680 (+1);

средств ПВО – 1 328 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 349 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 170 966 (+2157);

крылатых ракет – 4 403 (+0);

кораблей/катеров – 31 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 82 791 (+281);

специальной техники – 4 088 (+1).

Потери врага по состоянию на 11 марта / Инфографика Генштаба

