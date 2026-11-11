"Минус" более 2500 оккупантов и сотни единиц техники: какие потери понесла Россия по состоянию на 11 ноября

Российские войска продолжают нести потери на фронте благодаря действиям Сил обороны Украины. Только за последние сутки враг потерял еще 2 580 своих оккупантов.

Подробнее о потерях противника сообщил Генштаб ВСУ. Каковы потери россиян С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 11 ноября 2026 года Россия потеряла: личного состава – около 1 614 180 (+2 580) человек;

танков – 12 468 (+3);

боевых бронированных машин – 25 706 (+10);

артиллерийских систем – 52 231 (+73);

РСЗО – 2 266 (+0);

средств ПВО – 1 756 (+2);

самолетов – 452 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 604 910 (+1 559);

наземных робототехнических комплексов – 3 122 (+5);

кораблей / катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 173 526 (+513);

специальной техники – 4 894 (+2);

крылатых ракет – 5 196 (+0). Потери армии России на войне / Генштаб ВСУ Напомним, накануне бойцы 412-й бригады Nemesis нанесла удар по дронопорту российских оккупантов, расположенному на территории Донецкого аэропорта. Для поражения пусковой базы военные использовали средства middle strike.