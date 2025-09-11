В целом армия врага уменьшилась уже на 1 091 890 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 11 сентября?

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 091 890 (+890);
  • танков – 11 176 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 264 (+2);
  • артиллерийских систем – 32 628 (+22);
  • РСЗВ – 1 483 (+0);
  • средств ПВО – 1 217 (+0);
  • самолетов – 422 (+0);
  • вертолетов – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 58 194 (+343);
  • крылатых ракет – 3 718 (+27);
  • кораблей и катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 61 339 (+49);
  • специальной техники – 3 964 (+0).

Потери России в войне с Украиной по состоянию на 11 сентября / Инфографика Генштаба

