В целом армия врага уменьшилась уже на 1 091 890 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России по состоянию на 11 сентября?
Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
- личного состава – около 1 091 890 (+890);
- танков – 11 176 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 264 (+2);
- артиллерийских систем – 32 628 (+22);
- РСЗВ – 1 483 (+0);
- средств ПВО – 1 217 (+0);
- самолетов – 422 (+0);
- вертолетов – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 58 194 (+343);
- крылатых ракет – 3 718 (+27);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 61 339 (+49);
- специальной техники – 3 964 (+0).
Потери России в войне с Украиной по состоянию на 11 сентября / Инфографика Генштаба
Потери врага: последние новости
На днях Силы обороны отчитались, что ликвидировали уже более 500 иностранных наемников из 28 стран мира, которые воевали на стороне России. Многие из них гражданами африканских стран.
Главнокомандующий ВСУ Сырский также сообщал, что с начала 2025 года Россия уже потеряла почти 300 тысяч своих солдат.
Под прицелом ВСУ также и российская техника. В частности, недавно россияне потеряли дорогостоящие радиолокационные системы "Подлет" и "Небо-М".