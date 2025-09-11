В целом армия врага уменьшилась уже на 1 091 890 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Серьезный вызов для Украины: над каким производством сейчас мощно работает Россия

Какие потери России по состоянию на 11 сентября?

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

личного состава – около 1 091 890 (+890);

танков – 11 176 (+4);

боевых бронированных машин – 23 264 (+2);

артиллерийских систем – 32 628 (+22);

РСЗВ – 1 483 (+0);

средств ПВО – 1 217 (+0);

самолетов – 422 (+0);

вертолетов – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 58 194 (+343);

крылатых ракет – 3 718 (+27);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 61 339 (+49);

специальной техники – 3 964 (+0).

Потери России в войне с Украиной по состоянию на 11 сентября / Инфографика Генштаба

Потери врага: последние новости