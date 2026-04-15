Всего с начала полномасштабного вторжения войска страны-террористки уменьшились уже примерно на 1 313 970 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 15 апреля 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 313 970 (+1010) человек;

танков – 11 864 (+1);

боевых бронированных машин – 24 390 (+1);

артиллерийских систем – 40 003 (+50);

РСЗО – 1 736 (+4);

средств ПВО – 1 346 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 239 241 (+1388);

крылатых ракет – 4 517 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 89 553 (+253);

специальной техники – 4 125 (+2).

К слову, Герой Украины, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил 24 Каналу, что в России уменьшаются темпы набора контрактников, которые не желают воевать даже за большие деньги. Но мобилизационный потенциал страны-оккупантки все еще остается высоким. К тому же Россия, как отметил в эфире 24 Канала Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI", будет искать ресурсы в КНДР или Беларуси.

Потери России по состоянию на 15 апреля 2026 года / Инфографика Генштаба

