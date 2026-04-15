Всего с начала полномасштабного вторжения войска страны-террористки уменьшились уже примерно на 1 313 970 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Какие потери России?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 15 апреля 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 313 970 (+1010) человек;
- танков – 11 864 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 390 (+1);
- артиллерийских систем – 40 003 (+50);
- РСЗО – 1 736 (+4);
- средств ПВО – 1 346 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 239 241 (+1388);
- крылатых ракет – 4 517 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 89 553 (+253);
- специальной техники – 4 125 (+2).
К слову, Герой Украины, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил 24 Каналу, что в России уменьшаются темпы набора контрактников, которые не желают воевать даже за большие деньги. Но мобилизационный потенциал страны-оккупантки все еще остается высоким. К тому же Россия, как отметил в эфире 24 Канала Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI", будет искать ресурсы в КНДР или Беларуси.
Потери России по состоянию на 15 апреля 2026 года / Инфографика Генштаба
Пограничники ударили по оккупантам на Курском и Северо-Слобожанском направлениях. Россияне потеряли 5 укрытий, авто и 4 штурмовиков.
Также Силы обороны Украины в районе аэропорта "Донецк" и в населенных пунктах Азовское, Урзуф и Куликовское атаковали места хранения российских беспилотников и склады боеприпасов. К вражеским объектам наведались ракеты SCALP и бомбы GBU-39.
А на ВОТ Крыма и Луганщины, а также на российской Белгородщине украинские воины атаковали радиолокационные станции "Небо-У" и "Каста-2Е", а также зенитный ракетный комплекс "Тор-М1".