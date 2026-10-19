2 100 оккупантов и большое количество важной военной техники: потери России по состоянию на 19 октября

Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 2 100 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 567 160 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 19 октября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 567 160 (+2 100) человек;

танков – 12 416 (+0);

боевых бронированных машин – 25 565 (+4);

артиллерийских систем – 51 317 (+24);

РСЗО – 2 224 (+0);

средств ПВО – 1 714 (+3);

самолетов – 449 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 569 994 (+1 636);

наземных робототехнических комплексов – 2 974 (+6);

кораблей / катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 164 578 (+332);

специальной техники – 4 838 (+3);

крылатых ракет – 5 134 (+0).

Потери противника в войне / Генштаб ВСУ

Напомним, что октябрь еще не закончился, а украинские беспилотники уже установили сразу несколько рекордов по количеству поражений личного состава противника. В тройку самых результативных дней вошли: 17 октября – 657 поражений личного состава противника, 4 октября – 637 поражений и 13 октября – 633 поражения.

С начала 2026 года российская армия потеряла в ходе войны в Украине 350 260 своих военнослужащих. Но был месяц, когда Силы обороны уничтожили наибольшее количество оккупантов – более 46 тысяч в сентябре.