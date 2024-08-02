Российская армия также теряет бешеными темпами и технику. Генштаб ВСУ обновил статистику потерь оккупационного войска в войне против Украины по состоянию на 2 августа.

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Потери врага

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 580590(+1100) человек,
  • танков – 8402(+3);
  • боевых бронированных машин – 16211(+8);
  • артиллерийских систем – 16161 (+42);
  • РСЗО – 1134 (+2);
  • средств ПВО – 907 (+0);
  • самолетов – 363 (+0);
  • вертолетов – 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13005 (+37);
  • крылатых ракет – 2407 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 21872 (+56);
  • специальной техники – 2719 (+6).


Потери врага на 2 августа 2024 / Инфографика Генштаба ВСУ