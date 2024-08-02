Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 2 серпня.
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Втрати ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 580590(+1100) осіб,
- танків – 8402(+3);
- бойових броньованих машин – 16211(+8);
- артилерійських систем – 16161 (+42);
- РСЗВ – 1134 (+2);
- засобів ППО – 907 (+0);
- літаків – 363 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13005 (+37);
- крилатих ракет – 2407 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21872 (+56);
- спеціальної техніки – 2719 (+6).
Втрати ворога на 2 серпня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ