Минус еще более 900 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 2 января
- ВСУ нанесли потери российской армии, уничтожив 910 оккупантов за последние сутки.
- Россия потеряла еще 6 танков, 42 артиллерийские системы и 590 БпЛА оперативно-тактического уровня.
ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 910 захватчиков.
Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери россиян на 2 января?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 209 880 (+910) человек,
- танков – 11 494 (+6);
- боевых бронированных машин – 23 851 (+2);
- артиллерийских систем – 35 720 (+42);
- РСЗО – 1 589 (+2);
- средств ПВО – 1 267 (+1);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 99 043 (+590);
- крылатых ракет – 4 137 (+1);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 72 587 (+169);
- специальной техники – 4 035 (+0).
Потери врага на 2 января 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие потери россиян за 2025 год?
Все составляющие Сил обороны Украины в течение 2025 года уничтожали армию России. По данным Генштаба ВСУ, приблизительные потери оккупантов за прошлый год составили:
личный состав – 418 170 ликвидированными и ранеными;
танки – 1 816;
боевые бронированные машины – 3 806;
артиллерийские системы – 14 146;
РСЗО – 331;
средства ПВО – 234;
самолеты – 65;
вертолеты – 17;
БпЛА оперативно-тактического уровня – 77 322;
крылатые ракеты – 1 133;
подводные лодки – 1;
автомобильная техника и автоцистерны – 39 743;
специальная техника – 363.