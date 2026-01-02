Минус еще более 900 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 2 января

ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 910 захватчиков.

Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери россиян на 2 января?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 209 880 (+910) человек,

танков – 11 494 (+6);

боевых бронированных машин – 23 851 (+2);

артиллерийских систем – 35 720 (+42);

РСЗО – 1 589 (+2);

средств ПВО – 1 267 (+1);

самолетов – 434 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 99 043 (+590);

крылатых ракет – 4 137 (+1);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 72 587 (+169);

специальной техники – 4 035 (+0).



Потери врага на 2 января 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие потери россиян за 2025 год?

Все составляющие Сил обороны Украины в течение 2025 года уничтожали армию России. По данным Генштаба ВСУ, приблизительные потери оккупантов за прошлый год составили: