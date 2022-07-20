38 750 ликвидированных оккупантов: потери врага по состоянию на 20 июля

Россия продолжает расплачиваться за вторжение в Украину жизнями собственных солдат. В войне против нашей страны россия уже потеряла около 38 750 своих военных.

Только за минувшие сутки украинские воины ликвидировали 200 оккупантов. Отметим, что это лишь приблизительные подсчеты и ликвидированных российских захватчиков может быть больше. Дело в том, что в ходе боевых действий трудно установить точное количество погибших врагов.

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Свежие потери оккупантов

За прошедшие сутки, 19 июля, украинские защитники и защитницы ликвидировали около 200 российских захватчиков. Также российская армия недосчиталась еще 9 танков, 13 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 10 БПЛА, а также 8 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Кроме того, нашим воинам удалось сбить 1 вражеский самолет.

В общем наибольшие потери противник вчера понес на Бахмутском направлении.

Общие потери врага

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, армия агрессора потеряла:

личного состава – 38 750,

танков – 1 700 единиц,

боевых бронированных машин – 3 905 единиц,

артиллерийских систем – 856 единиц,

РСЗО – 250 единиц,

средства ПВО – 113 единиц,

самолетов – 221 единица,

вертолетов – 188 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 703 единицы,

крылатые ракеты – 167,

корабли /катера – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 775 единиц,

специальная техника – 70 единиц.

К слову, сегодня во время четвертой встречи в рамках формата "Рамштайн" иностранные партнеры объявят о новых поставках вооружения Украине. И говорится не только о США. Это означает лишь одно – ВСУ будет уничтожать врагов еще эффективнее, а "хлопка" на складах оккупантов – станет больше.

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