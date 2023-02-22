Уже более 145 тысяч зрителей на "концерте Кобзона": потери врага на 22 февраля

Потери оккупантов в войне против Украины ежедневно растут. В общей сложности украинские защитники ликвидировали уже 145 060 захватчиков.

Только за минувшие сутки войско россиян проредело на 620 человек. Отметим, что цифры, которые представляет Генштаб ВСУ – минимальны. То есть, реальное количество потерь врага может быть значительно больше.

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Потери врага в технике

Танцев – 3 334;

боевых бронированных машин – 6569;

артиллерийских систем – 2 345;

РСЗО – 471;

средств ПВО – 243;

самолетов – 299;

вертолетов – 287;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2026;

крылатых ракет – 873;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5212;

специальной техники – 226.

Актуальная статистика потерь врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Только за минувшие сутки в металлолом удалось превратить 8 танков, 7 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских систем, 3 БпЛА оперативно-тактического уровня, 2 автомобиля и автоцистерны.

ВСУ продолжают наносить удар по врагу

В утренней сводке Генштаба отметили, что в течение 21 февраля авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам скопления живой силы и техники врага. Кроме того, 2 удара зафиксировали по зенитно-ракетным комплексам. А еще результативную работу проделали ракетные войска и артиллерия, поразив 2 района скопления живой силы противника.

Несмотря на то, что оккупанты ежедневно несут серьезные потери, они не оставляют надежд воплотить в жизнь влажную мечту Путина. Речь идет о выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей к марту 2023 года.

Именно поэтому они продолжают сосредоточивать основные наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Кроме того, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили ряд атак врага. Оккупантов отбросили от районов Куземовки и Дибровы в Луганской области, а также Федоровки, Ягодного, Берховки, Бахмута и Курдюмовки Донецкой области.