Уже более 145 тысяч зрителей на "концерте Кобзона": потери врага на 22 февраля

22 февраля 2023, 08:05
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Потери оккупантов в войне против Украины ежедневно растут. В общей сложности украинские защитники ликвидировали уже 145 060 захватчиков.

Только за минувшие сутки войско россиян проредело на 620 человек. Отметим, что цифры, которые представляет Генштаб ВСУ – минимальны. То есть, реальное количество потерь врага может быть значительно больше.

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Потери врага в технике

  • Танцев – 3 334;
  • боевых бронированных машин – 6569;
  • артиллерийских систем – 2 345;
  • РСЗО – 471;
  • средств ПВО – 243;
  • самолетов – 299;
  • вертолетов – 287;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 2026;
  • крылатых ракет – 873;
  • кораблей/катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5212;
  • специальной техники – 226.

Актуальная статистика потерь врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Только за минувшие сутки в металлолом удалось превратить 8 танков, 7 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских систем, 3 БпЛА оперативно-тактического уровня, 2 автомобиля и автоцистерны.

ВСУ продолжают наносить удар по врагу

В утренней сводке Генштаба отметили, что в течение 21 февраля авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам скопления живой силы и техники врага. Кроме того, 2 удара зафиксировали по зенитно-ракетным комплексам. А еще результативную работу проделали ракетные войска и артиллерия, поразив 2 района скопления живой силы противника.

Несмотря на то, что оккупанты ежедневно несут серьезные потери, они не оставляют надежд воплотить в жизнь влажную мечту Путина. Речь идет о выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей к марту 2023 года.

Именно поэтому они продолжают сосредоточивать основные наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Кроме того, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили ряд атак врага. Оккупантов отбросили от районов Куземовки и Дибровы в Луганской области, а также Федоровки, Ягодного, Берховки, Бахмута и Курдюмовки Донецкой области.

 

 

Автор: Лілія Траспетрихіна