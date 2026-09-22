В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 520 880 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 22 сентября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 520 880 (+1 230) человек;
- танков – 12 364 (+3);
- боевых бронированных машин – 25 374 (+9);
- артиллерийских систем – 50 184 (+42);
- РСЗО – 2 151 (+2);
- средств ПВО – 1 663 (+1);
- самолетов – 442 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 529 134 (+1 441);
- наземных робототехнических комплексов – 2 720 (8);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 152 173 (+312);
- специальной техники – 4 733 (+4);
- крылатых ракет – 5 111 (+0).
Потери России на 22 сентября 2026 года / Генштаб
Напомним, что подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по российской радиолокационной станции "Каста", пункту управления БПЛА и району сосредоточения живой силы противника.
Эти успешные удары по ключевым военным целям врага были нанесены в течение 20 сентября и в ночь на 21 сентября.
Потери оцениваются в более чем 60 миллионов долларов.