В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 520 880 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 22 сентября 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 520 880 (+1 230) человек;
  • танков – 12 364 (+3);
  • боевых бронированных машин – 25 374 (+9);
  • артиллерийских систем – 50 184 (+42);
  • РСЗО – 2 151 (+2);
  • средств ПВО – 1 663 (+1);
  • самолетов – 442 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 529 134 (+1 441);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 720 (8);
  • кораблей/катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 152 173 (+312);
  • специальной техники – 4 733 (+4);
  • крылатых ракет – 5 111 (+0).
Потери России

Потери России на 22 сентября 2026 года / Генштаб

Напомним, что подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по российской радиолокационной станции "Каста", пункту управления БПЛА и району сосредоточения живой силы противника.

Эти успешные удары по ключевым военным целям врага были нанесены в течение 20 сентября и в ночь на 21 сентября.

Потери оцениваются в более чем 60 миллионов долларов.