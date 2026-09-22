ВСУ ликвидировали еще более 1200 окупантов: потери России на 22 сентября

Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 230 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 520 880 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 22 сентября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 520 880 (+1 230) человек;

танков – 12 364 (+3);

боевых бронированных машин – 25 374 (+9);

артиллерийских систем – 50 184 (+42);

РСЗО – 2 151 (+2);

средств ПВО – 1 663 (+1);

самолетов – 442 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 529 134 (+1 441);

наземных робототехнических комплексов – 2 720 (8);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 152 173 (+312);

специальной техники – 4 733 (+4);

крылатых ракет – 5 111 (+0).

Потери России на 22 сентября 2026 года / Генштаб

Напомним, что подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по российской радиолокационной станции "Каста", пункту управления БПЛА и району сосредоточения живой силы противника.

Эти успешные удары по ключевым военным целям врага были нанесены в течение 20 сентября и в ночь на 21 сентября.

Потери оцениваются в более чем 60 миллионов долларов.