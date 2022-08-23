ВСУ ликвидировали еще более сотни оккупантов: свежие потери врага на фронте

Герои ВСУ ежедневно наносят врагу колоссальные потери. По состоянию на 23 августа Генштаб ВСУ сообщил, что всего удалось ликвидировать 45 550 оккупантов.

За сутки удалось уничтожить 150 оккупантов. Больше всего потерь враг понес на Донецком направлении.

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Свежие потери врага на фронте

За прошедшие сутки россия потеряла примерно 150 живой силы. Это приблизительные данные, поскольку трудно вести точный подсчет во время активных боевых действий.

Кроме этого, украинские воины отправили на лом еще 2 вражеских танка, 8 боевых бронированных машин, еще по 1 артиллерийской системе и ПВО, 2 беспилотника, 2 крылатые ракеты и 1 автомобильную технику.

Потери россии в Украине растут каждый день

Защитники и защитницы Украины нанесли российской армии наибольшие потери за всю ее историю. В целом начиная с 24 февраля россия потеряла:

личного состава – около 45 550,

танков – 1 921,

боевых бронированных машин – 4 238,

артиллерийских систем – 1 033,

РСЗО – 266,

средств ПВО – 146,

самолетов – 234,

вертолетов – 198,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 817,

крылатых ракет – 196,

кораблей и катеров – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 150,

специальной техники – 99.

Добавим, что военный эксперт Павел Нарожный считает, что по самым скромным оценкам россия потеряла в Украине более тысячи офицеров, которых сейчас не кем заменить.

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