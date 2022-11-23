За сутки "минуснули" еще 400 оккупантов: потери врага по состоянию на 23 ноября

ВСУ стремительно сокращают численность "второй армии мира". С начала вторжения в Украину оккупанты потеряли по меньшей мере 85 410 своих солдат.

За сутки количество захватчиков сократилось еще на 410 человек. Наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

Кстати Бахмут становится точкой отсчета поражения россиян, – ВСУ о масштабных потерях врага

Потери в технике

танков – 2 897 (+2) единиц,

боевых бронированных машин – 5 832 (+5) единицы,

артиллерийских систем – 1 887 (+5) единиц,

РСЗО – 395 (+0),

средства ПВО – 209 (+0),

самолетов – 278 (+0),

вертолетов – 261 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 537,

крылатые ракеты – 480 (+0),

корабли /катера – 16 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 4 396 (+3),

специальная техника – 161 (+0).



Потери врага по состоянию на 23 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

ВСУ ударили по оккупантах на Запорожье

В сводке Генштаба ВСУ также сообщили, что 21 ноября в Запорожской области, уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс С-300 и 5 единиц военной техники разного типа. Это произошло возле населенного пункта Пологи. Кроме того, 40 россиян получили ранения.

Недалеко от Веселого, что тоже на Запорожье, украинские защитники уничтожили блокпост оккупантов – 15 военнослужащих ранили. В Мелитополе потери противника составили до 30 человек ранеными.

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