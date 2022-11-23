За сутки "минуснули" еще 400 оккупантов: потери врага по состоянию на 23 ноября
Источник:Генштаб ВСУ
ВСУ стремительно сокращают численность "второй армии мира". С начала вторжения в Украину оккупанты потеряли по меньшей мере 85 410 своих солдат.
За сутки количество захватчиков сократилось еще на 410 человек. Наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.
Кстати Бахмут становится точкой отсчета поражения россиян, – ВСУ о масштабных потерях врага
Потери в технике
- танков – 2 897 (+2) единиц,
- боевых бронированных машин – 5 832 (+5) единицы,
- артиллерийских систем – 1 887 (+5) единиц,
- РСЗО – 395 (+0),
- средства ПВО – 209 (+0),
- самолетов – 278 (+0),
- вертолетов – 261 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 537,
- крылатые ракеты – 480 (+0),
- корабли /катера – 16 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 396 (+3),
- специальная техника – 161 (+0).
Потери врага по состоянию на 23 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ
ВСУ ударили по оккупантах на Запорожье
В сводке Генштаба ВСУ также сообщили, что 21 ноября в Запорожской области, уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс С-300 и 5 единиц военной техники разного типа. Это произошло возле населенного пункта Пологи. Кроме того, 40 россиян получили ранения.
Недалеко от Веселого, что тоже на Запорожье, украинские защитники уничтожили блокпост оккупантов – 15 военнослужащих ранили. В Мелитополе потери противника составили до 30 человек ранеными.
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