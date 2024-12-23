Удалось установить личности 11 погибших в войне РФ против Украины срочников из Крыма. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Что о них известно

Среди погибших срочников есть убитые ракетными ударами по большому десантному кораблю "Новочеркасск" и составу аэродрома "Октябрьское". Для идентификации долго проводили ДНК-экспертизы, а данные о захоронении замалчивали.

Например, на аэродроме погибли сразу два брата – Петр и Николай Лобановы из Белогорска. Они проходили службу в 126-й бригаде береговой обороны Черноморского флота России.

Кроме этого, известно также и о других срочников из Крыма, погибших на войне против Украины.

В общем, Россия несет существенные потери. В частности, за минувшие сутки наши военные ликвидировали 1990 оккупантов. Общая цифра убитых и раненых военных России достигла уже 776 090.