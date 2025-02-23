Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 867180 (+1180) человек,
- танков – 10168 (+7);
- боевых бронированных машин – 21151 (+12);
- артиллерийских систем – 23582 (+54);
- РСЗО – 1296 (+1);
- средств ПВО – 1081 (+1);
- самолетов – 370 (+0);
- вертолетов – 331 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 26428 (+117);
- крылатых ракет – 3064 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 38334 (+91);
- специальной техники – 3757 (+3).
Потери врага на 23 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ