Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 867180 (+1180) осіб,
- танків – 10168 (+7);
- бойових броньованих машин – 21151 (+12);
- артилерійських систем – 23582 (+54);
- РСЗВ – 1296 (+1);
- засобів ППО – 1081 (+1);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 26428 (+117);
- крилатих ракет – 3064 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38334 (+91);
- спеціальної техніки – 3757 (+3).
Втрати ворога на 23 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ