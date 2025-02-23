Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також "Втрати за кілька годин": морпіхи відбили ворожий штурм біля села Улакли

Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 867180 (+1180) осіб,

танків – 10168 (+7);

бойових броньованих машин – 21151 (+12);

артилерійських систем – 23582 (+54);

РСЗВ – 1296 (+1);

засобів ППО – 1081 (+1);

літаків – 370 (+0);

гелікоптерів – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 26428 (+117);

крилатих ракет – 3064 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 38334 (+91);

спеціальної техніки – 3757 (+3).



Втрати ворога на 23 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ