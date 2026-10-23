23 октября, 06:38
1 830 оккупантов и большое количество важной техники: потери России на 23 октября
Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 830 оккупантов.
В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 574 620 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 23 октября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 574 620 (+1 830) человек;
- танков – 12 439 (+0);
- боевых бронированных машин – 25 597 (+3);
- артиллерийских систем – 51 501 (+54);
- РСЗО – 2 230 (+1);
- средств ПВО – 1 720 (+1);
- самолетов – 449 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 577 209 (+2 067);
- наземных робототехнических комплексов – 3 003 (+6);
- кораблей / катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 166 088 (+447);
- специальной техники – 4 851 (+5);
- крылатых ракет – 5 138 (+0).
Потери России в войне / Генштаб ВСУ
Напомним, что за сутки 21 октября украинские военные уничтожили 2250 российских оккупантов. Это наибольший суточный показатель потерь – личный состав российской армии за все время полномасштабной войны.