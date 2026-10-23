Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины 1 830 оккупантов и большое количество важной техники: потери России по состоянию на 23 октября
23 октября, 06:38
2

1 830 оккупантов и большое количество важной техники: потери России на 23 октября

София Рожик

Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 830 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 574 620 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 23 октября 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 574 620 (+1 830) человек;
  • танков – 12 439 (+0);
  • боевых бронированных машин – 25 597 (+3);
  • артиллерийских систем – 51 501 (+54);
  • РСЗО – 2 230 (+1);
  • средств ПВО – 1 720 (+1);
  • самолетов – 449 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 577 209 (+2 067);
  • наземных робототехнических комплексов – 3 003 (+6);
  • кораблей / катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 166 088 (+447);
  • специальной техники – 4 851 (+5);
  • крылатых ракет – 5 138 (+0).

Потери России в войне / Генштаб ВСУ

Напомним, что за сутки 21 октября украинские военные уничтожили 2250 российских оккупантов. Это наибольший суточный показатель потерь – личный состав российской армии за все время полномасштабной войны.