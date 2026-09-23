Более 1500 оккупантов: какие потери понесла Россия по состоянию на 23 сентября

Оккупанты продолжают нести колоссальные потери на фронте как в живой силе, так и в технике. За последние сутки Силы обороны уничтожили 1 560 российских солдат.

С 24 февраля 2022 года украинские защитники уничтожили более 1,5 миллиона оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Каковы потери врага?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения потери России составляют:

личного состава – около 1 522 140 (+1 560) человек;

танков – 12 367 (+3);

боевых бронированных машин – 25 387 (+13);

артиллерийских систем – 50 216 (+32);

РСЗО – 2 152 (+1);

средств ПВО – 1 665 (+2);

самолетов – 442 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 530 560 (+1 426);

наземных робототехнических комплексов – 2 723 (+3);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 152 553 (+380);

специальной техники – 4 737 (+4);

крылатых ракет – 5 111 (+0).



Потери России на 23 сентября 2026 года / Инфографика Генштаба

Напомним, что во вторник, 22 сентября, Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные успешно провели атаку на российскую базу хранения и запуска беспилотников в населенном пункте Цимбулова Орловской области. В результате удара агрессор лишился нескольких складских помещений и специальных установок для запуска дронов.